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Сабах не успя да реши всичко срещу финландския шампион

  • 21 юли 2026 | 21:18
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Сабах не успя да реши всичко срещу финландския шампион

Сабах се наложи с 1:0 над КуПС в среща от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Загубилият от тази двойка ще се прехвърли в Лигата на конференциите, където може да се изправи срещу родния първенец Левски, ако "сините" отпаднат от Университатя (Крайова).

Сабах беше по-добирят отбор през целия двубой, но не можа да си осигури по-солиден аванс преди реванша следващата седмица. Единственото попадение отбеляза Велко Симич в 45-ата минута след асистенция на Иван Лепиница.

През първото полувреме гол на тима, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, беше отменен заради нарушение в атака, а футболистите на КуПС не отправиха нито един удар.

След почивката гостите заиграха малко по-офанзивно, но не застрашиха сериозно вратата на Стас Покатилов и ще се опитат да направят обрат пред своя публика.

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