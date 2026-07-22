Викингур излъга Апоел (Беер Шева), Йоан Стоянов остана на пейката

Викингур (Рейкявик) постигна драматична победа с 2:1 срещу израелския Апоел (Беер Шева) в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският национал Йоан Стоянов остана неизползвана резерва за гостите и изгледа от резервната скамейка оспорвания сблъсък, в който исландците взеха крехък аванс преди реванша.

Домакините откриха резултата в 48-ата минута след заучено положение – дълъг тъч в наказателното поле бе отклонен с глава от Оливер Екрот, а Николай Хансен отблизо прати топката в мрежата за 1:0.

Само три минути по-късно, в 51-вата минута, Апоел изравни след груба грешка на исландците при изнасянето на топката. Тя бе отнета пред наказателното поле, а Кингс Кануа се възползва максимално и отбеляза необезпокояван в опразнената врата за 1:1.

В заключителната част на срещата гостите можеша да направят пълен обрат, но имаха малшанс, след като в 77-ата минута гол на Нив Йехошуа за гостите бе отменен заради засада.

Вместо това Викингур стигна до победата в 86-ата минута – Оскар Боргторсон центрира остро по земя отдясно, а Николай Хансен изпревари прекия си пазач в наказателното поле и отклони топката във вратата за крайното 2:1.

Всичко в този сблъсък ще се реши в ответния двубой, където израелският тим ще търси задължителен обрат на домашен терен, но поне засега предимството е на страната на Викингур.

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