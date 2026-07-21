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Бешикташ подготвя нова трансферна бомба

  • 21 юли 2026 | 04:55
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Бешикташ подготвя нова трансферна бомба

Турският гранд Бешикташ се готви да нанесе сериозен удар на трансферния пазар, като е насочил усилията си към привличането на Вирджил ван Дайк. Опитният централен защитник на Ливърпул е основна цел на истанбулския клуб, който иска да изгради отбраната си около него за следващия сезон.

Според информация на журналиста Левент Юмит Ерол, агентът на нидерландския национал вече пътува към Турция за официални срещи с ръководството на Бешикташ. Целта на разговорите е да се уточнят условията по евентуалния трансфер.

Ван Дайк, който се превърна в историческа фигура за британския тим, обмисля своите възможности за финалния етап от кариерата си. През изминалия сезон той записа 54 мача, в които отбеляза 8 гола и направи 3 асистенции. Ръководството на турския отбор подготвя примамлива оферта, с която да убеди капитана на нидерландския национален отбор да приеме ново професионално предизвикателство в турската Суперлига.

На „Анфийлд“ следят внимателно действията около играча, докато планират преструктурирането на своя състав. Въпреки че ръководството на „червените“ цени опита на защитника, финансовите условия и спортният проект в Истанбул изглежда привличат неговото обкръжение.

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Снимки: Gettyimages

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