Официално от "Анфийлд": Нов договор за Собослай в Ливърпул

От Ливърпул обявиха официално новия контракт на Доминик Собослай. Полузащитникът се обвърза с клуба чак до 2031-ва година, след като досегащният му договор беше за още два сезона.

Логично се увеличава и заплатата на 25-годишния унгарец, като той се превръща в един от най-скъпоплатените в клуба.

В 147 мача за клуба досега Собослай е отбелязал 28 гола и е направил 26 асистенции. Той бе избран за Играч на сезона на Ливърпул през последната кампания. Очаква се дори халфът да бъде обявен за вицекапитан на отбора за следващия сезон

“Това може би е най-големият ден в живота ми - заяви щастливият футболист. - Има няколко, които са преди него – вероятно първият, когато подписах с Ливърпул, и когато ми се роди детето, разбира се. Но що се отнася до футболната ми кариера, мога да кажа, че това е сред трите най-значими момента. Много съм щастлив. Нямам търпение да продължим отново, и отново, и отново. Просто съм щастлив, че съм тук, както съм казвал много пъти.”

Носителят на фланелката с №8 добави, че спечелването на Шампионската лига е следващата голяма цел, която иска да постигне: “Винаги има още какво да се желае. Никога не съм напълно удовлетворен. Не, доволен съм от себе си, но смятам, че мога да бъда още по-добър. Мисля, че именно затова съм тук, защото това ме е движило още от дете – никога да не мисля, че е достатъчно. И сега продължавам да мисля по същия начин. Искам да давам пример. Искам, доколкото мога, да бъда пример за всички. Когато подписах, казах, че искам да спечеля всичко. Това не се е променило дори за миг. Целта ми остава същата – да спечеля всичко, което е възможно в тази страна, както и, разбира се, Шампионската лига. Готов съм да се боря за това”, каза още Собослай.

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