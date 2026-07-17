Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Официално от "Анфийлд": Нов договор за Собослай в Ливърпул

Официално от "Анфийлд": Нов договор за Собослай в Ливърпул

  • 17 юли 2026 | 17:17
  • 840
  • 0
Официално от "Анфийлд": Нов договор за Собослай в Ливърпул

От Ливърпул обявиха официално новия контракт на Доминик Собослай. Полузащитникът се обвърза с клуба чак до 2031-ва година, след като досегащният му договор беше за още два сезона.

Логично се увеличава и заплатата на 25-годишния унгарец, като той се превръща в един от най-скъпоплатените в клуба.

В 147 мача за клуба досега Собослай е отбелязал 28 гола и е направил 26 асистенции. Той бе избран за Играч на сезона на Ливърпул през последната кампания. Очаква се дори халфът да бъде обявен за вицекапитан на отбора за следващия сезон

“Това може би е най-големият ден в живота ми - заяви щастливият футболист. - Има няколко, които са преди него – вероятно първият, когато подписах с Ливърпул, и когато ми се роди детето, разбира се. Но що се отнася до футболната ми кариера, мога да кажа, че това е сред трите най-значими момента. Много съм щастлив. Нямам търпение да продължим отново, и отново, и отново. Просто съм щастлив, че съм тук, както съм казвал много пъти.”

Носителят на фланелката с №8 добави, че спечелването на Шампионската лига е следващата голяма цел, която иска да постигне: “Винаги има още какво да се желае. Никога не съм напълно удовлетворен. Не, доволен съм от себе си, но смятам, че мога да бъда още по-добър. Мисля, че именно затова съм тук, защото това ме е движило още от дете – никога да не мисля, че е достатъчно. И сега продължавам да мисля по същия начин. Искам да давам пример. Искам, доколкото мога, да бъда пример за всички. Когато подписах, казах, че искам да спечеля всичко. Това не се е променило дори за миг. Целта ми остава същата – да спечеля всичко, което е възможно в тази страна, както и, разбира се, Шампионската лига. Готов съм да се боря за това”, каза още Собослай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

  • 17 юли 2026 | 15:33
  • 1607
  • 2
Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 1347
  • 3
Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

  • 17 юли 2026 | 15:07
  • 11364
  • 3
Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

  • 17 юли 2026 | 14:58
  • 4403
  • 2
Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

  • 17 юли 2026 | 14:16
  • 3289
  • 7
Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

  • 17 юли 2026 | 14:05
  • 3032
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Родният футбол отново е тук - 11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

Родният футбол отново е тук - 11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 504
  • 0
Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 54411
  • 156
Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

Доказано: хулиганите на Дери са виновни за боевете с агитката на ЦСКА, "червените" ги набили при самозащита (видео)

  • 17 юли 2026 | 16:49
  • 12471
  • 26
Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

Никола Цолов с отлична позиция да се бори за две победи и на "Спа"

  • 17 юли 2026 | 17:50
  • 578
  • 0
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 16193
  • 5
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 37852
  • 81