Александър Чеферин: По-добрите решения идват, когато се вслушваш

Измина още една натоварена година за европейския футбол, в която незабравимите моменти на терена бяха съпътствани от ключово сътрудничество и ценен напредък извън него. За президента на УЕФА Александър Чеферин краят на сезона е идеалният момент за равносметка на основните постижения – от новите турнири до по-тесните връзки между конфедерациите и по-силния глас на повече заинтересовани страни в играта. В това обширно и ексклузивно интервю президентът Чеферин обсъжда десетте години начело на УЕФА, личните си акценти и силата на европейския футбол.

- Наближавате десетилетие като президент на УЕФА – как оставате мотивиран и енергичен след справянето с толкова много предизвикателства през този период?

Мисля, че честният отговор е, че футболът по своята същност ти дава енергия. Почти невъзможно е да служиш на тази игра и да останеш безразличен към нея. Всяка седмица някъде в Европа има момент, който ти напомня защо тя е важна: драматичен трилър с много голове, дете, което играе за първи път, стадиони, изпълнени с емоции, малък клуб, достигащ до европейската сцена, или национален отбор, носещ радост и гордост на цяла една страна.

Не искам да се повтарям за миналото, като пандемията, правните спорове, политическото напрежение и много други. Но колкото и изтощителни да са, тези предизвикателства придават и по-дълбок смисъл на работата ти. Те постоянно ни напомнят защо откритостта, достъпността и единството на европейския футбол не са абстрактни принципи, а отговорности, които трябва да се стремим да защитаваме.

- Кои са любимите ви моменти, които изживявате в тази роля?

Трудно е да се отговори на този въпрос. Финалите, разбира се, винаги са специални. Когато стоиш на стадиона преди финал на Шампионската лига или ЕВРО и усещаш шума, очакването и емоцията, които нарастват около теб, разбираш уникалното място, което футболът заема в живота на хората. Такива моменти остават с теб завинаги.

Но понякога по-тихите моменти те докосват още по-дълбоко. Да посетиш проект на Фондацията на УЕФА или такъв за масов футбол и да гледаш как децата играят с чиста радост. Да се срещнеш с доброволци, които са отдали 30 или 40 години от живота си на местен клуб. Такива преживявания са доста смиряващи и носят различен вид емоция – дълбоко чувство на скромност, благодарност и уважение.

Футболът често събира хора, които иначе вероятно никога не биха седнали на една маса. Много пъти съм бил свидетел как хората оставят настрана собствените си мнения, интереси и очаквания и се подчиняват на красивата игра. В такива моменти футболът надхвърля всяко състезание и интерес и се превръща в наистина общ език.

Такива преживявания са доста смиряващи и носят различен вид емоция – дълбоко чувство на скромност, благодарност и уважение.

- Каква е равносметката ви за клубните турнири на УЕФА за мъже и жени през сезон 2025/26?

Зад гърба ни е още един много силен сезон, както на терена, така и по отношение на това, което той представлява за европейския футбол.

При мъжките турнири видяхме драма, качество и ясната стойност от наличието на три европейски клубни надпревари. Шампионската лига остава абсолютният връх във футбола, докато Лига Европа и Лигата на конференциите продължават да дават на повече клубове, държави и привърженици тръпката от европейския футбол. Това е важно, защото светлината на прожекторите в европейските вечери никога не трябва да принадлежи само на малък брой клубове.

В женския футбол този сезон отбеляза още една важна стъпка напред. Новият формат на Шампионската лига за жени донесе повече висококачествени мачове, по-голяма видимост и по-силен състезателен ритъм, докато новият турнир, Купата на УЕФА Лига Европа за жени, добави ново ниво на представителство и разнообразие. Стандартът се покачва бързо, а интересът от страна на привърженици, телевизии и клубове расте заедно с него.

За УЕФА целта остава ясна: нашите турнири трябва да бъдат силни и атрактивни в търговско отношение, но също така да отстояват откритостта, почтеността и празника на играта. Този сезон отново показа, че се движим в правилната посока.

- Как оценявате цялостното състояние на европейския футбол и кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправен в момента?

Европейският футбол е в силна позиция, но силата сама по себе си не означава, че няма рискове. Интересът към нашата игра е огромен. Стадионите са пълни, броят на зрителите продължава да расте, а нашите турнири са обичани и следени по целия свят. Във финансово отношение спортът продължава да се разраства, но трябва да останем внимателни, тъй като само ръстът на приходите не е показател за устойчивост. Разходите също се увеличават. Натискът върху елитните играчи е силен. Календарът е натоварен. Някои клубове и лиги са под финансов натиск и остава рискът разликата между най-големите клубове и останалите да се увеличи. УЕФА приема всяко от тези предизвикателства много сериозно и търсим решения чрез диалог и разбирателство с всички наши заинтересовани страни.

Помага, защото по-добрите решения се взимат след изслушване. Футболът не се управлява добре, когато решенията се взимат в изолация. Националните асоциации, клубовете и лигите разбират реалностите на състезанията и инвестициите. Играчите разбират физическите и психическите изисквания на играта. Привържениците разбират идентичността, достъпа и атмосферата по-добре от всеки друг. Ето защо управлението трябва да се гради върху сериозни консултации, взаимно уважение и способността да се намират балансирани решения.

За мен напредъкът по отношение на представителството на играчите е от особена важност. Футболистите трябва да имат реален глас, когато обсъждаме календара, здравето, натоварването и бъдещето на турнирите. Към привържениците също трябва да се отнасяме с голямо уважение и признателност, а не просто като към клиенти, колкото и разпространен да е този неудачен термин в съвременната футболна бизнес среда. Без тях футболът губи своя смисъл и душа.

Целта е УЕФА да се превърне в място, където футболното семейство може да изразява конструктивно несъгласие, докато продължава да върви напред заедно.

- Наскоро УЕФА подписа меморандуми за разбирателство с няколко други конфедерации – какви ползи ще донесе това?

Футболът принадлежи на света. За УЕФА това носи отговорност не само да защитава и развива играта в Европа, но и да споделя знания, опит и подкрепа, които са полезни за другите конфедерации. Тези споразумения се основават на практическо сътрудничество: развитие на младежкия футбол, обучение на треньори, съдийство, администрация, обмен на знания и експертиза в организирането на състезания, така че добрите идеи и практики да се разпространяват по-бързо и футболът да напредва с еднакво темпо.

Европа има опит, който да сподели, но също така има и много какво да научи. Всяка конфедерация има свои собствени реалности, култури, предизвикателства и решения. Работейки заедно с нашите сестрински конфедерации от Африка, Южна Америка, Concacaf, Океания, а скоро и Азия, ние придобиваме по-дълбоко разбиране за глобалната игра и за многото начини, по които футболът може да процъфтява със сила, уважение и чувство за обща цел.

Също така стартирахме първото си стратегическо корпоративно партньорство с Schwarz group. Търговските партньорства винаги са играли важна роля във футбола, а през годините тази роля се е развила. Те все още допринасят значително за приходите в играта, но днес стават все по-стратегически, целенасочени и съобразени с по-широките отговорности на футбола.

С Schwarz Group, чрез Lidl и PreZero, се стремим да работим в области, които далеч надхвърлят елитното ниво: масов футбол, училища, хранене, здраве и устойчивост. Това не са просто декоративни теми. Те са част от бъдещето на футбола. Ако децата са по-активни, ако треньорите в масовия футбол получават по-добра подкрепа и ако състезанията и стадионите станат по-устойчиви, тогава футболът прави нещо значимо за обществото.

- Трябва ли да очакваме повече партньорства от този вид?

Да, но само когато имат смисъл. Нуждаем се от партньори, които носят експертиза, доверие и дългосрочна стойност за играта – за играчите, клубовете, треньорите, привържениците и общностите около тях.

- Какви са вашите надежди и очаквания за европейските отбори на Световното първенство на ФИФА това лято?

Очаквам европейските отбори да оставят голяма следа в надпреварата. Имаме силни отбори, изключителни треньори и ново поколение вълнуващи млади играчи, които могат да покажат както качеството, така и дълбочината на европейския национален футбол.

Не се съмнявам, че те ще бъдат изключително конкурентоспособни и очаквам да видя един от тях да стигне до самия край. В по-широк план се надявам турнирът да ни напомни за най-доброто от футбола: уважение, страст, умения, смелост и честна игра.

- И накрая, как изглежда вашият собствен график за лятото?

Няма да е спокойно лято, защото футболът никога не спира. Световното първенство скоро ще започне, но същото важи и за клубните турнири на УЕФА, в които 195 клуба от цяла Европа ще играят в квалификационната фаза. Вече се подготвяме и за мача за Суперкупата в Залцбург и за жребия за началото на сезона в Монако, като и двете събития са през август. Отстрани хората понякога си представят, че има пауза след финалите, но в действителност играта продължава много бързо.

Все пак ще се опитам да отделя и малко време за семейството си. Нужни са моменти далеч от срещи и летища, иначе губиш перспектива. Не бях много добър в това да не правя нищо твърде дълго, но няколко спокойни дни са необходими с напредването на възрастта.

А след това новият сезон ще дойде по-скоро, отколкото си мислим. Футболът ти дава много неща, но рядко ти дава време да скучаеш.

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