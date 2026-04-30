  • 30 апр 2026 | 06:12
Чеферин подписа меморандум с КАФ

Европейската УЕФА и африканската КАФ подписаха нов меморандум за разбирателство, чиято цел е да подпомогне устойчивото развитие на футбола на двата континента. Споразумението подчертава общите ръководни принципи на двете конфедерации, като изтъква ролята на играта за насърчаване на приобщаването, участието и социалното сближаване. Документът също така препотвърждава съвместния ангажимент за солидарност, почтеност и откритост във футбола.

„Европа и Африка са дом на изключителни футболни пейзажи, където играта играе жизненоважна роля както на терена, така и в обществото. Този меморандум за разбирателство отразява общия ни ангажимент за разширяване на възможностите за момчета и момичета в юношеския футбол, като същевременно използваме силата на играта за развитието на женския футбол и насърчаването на здравето и благосъстоянието на жените. Работейки в тясно сътрудничество с КАФ, ние се стремим да инвестираме в хората, да споделяме опит и да засилим положителното и трайно въздействие на футбола върху общностите на двата континента“, сподели президентът на Европесйката футболна централа Александър Чеферин.

Президентът на КАФ, Патрис Мотсепе, добави, че партньорството ще задълбочи историческите връзки и приятелството между двата континента.

„Африканският футбол отбеляза значителен растеж през последните няколко години и ние продължаваме да работим, за да го превърнем в един от най-добрите в света. С подписването на меморандума за разбирателство с УЕФА укрепваме историческите си връзки и приятелството между Африка и Европа, което е позволило на някои от най-добрите африкански играчи да успеят в европейските първенства. Това партньорство с УЕФА включва юношески и женски футбол, развитие, образование и обучение на треньори и съдии, както и подобряване на управлението и институционалното развитие. То също така отразява общата визия на КАФ и УЕФА да използват футбола като инструмент за обединяване на хората от нашите два континента. Чрез комбинирането на нашия опит и ресурси, КАФ и УЕФА ще гарантират, че футболът ще продължи да бъде източник на надежда, радост и единство за милиони хора по света.“

Меморандумът, който е в сила до 30 юни 2031 г., следва подобни споразумения на УЕФА с други конфедерации като Конкакаф (Северна, Централна Америка и Карибите) и КОНМЕБОЛ (Южна Америка). Той ще обедини експертиза и опит в няколко стратегически области.

СНИМКА: uefa.com

