Куриоз: Мартинес направи повече спасявания срещу Испания от техния вратар за целия турнир

Вратарят на Аржентина Емилиано Мартинес несъмнено беше най-добрият играч на терена във финала на Мондиал 2026, който беше спечелен с 1:0 от Испания след продължения.

Емилиано Мартинес направи рекорден брой спасявания във финал на Световно първенство

Мартинес направи рекордните за подобен мач на Световно първенство 11 спасявания, като само фантастичните му намеси попречиха на “Ла Фурия” да победи предишния световен шампион още в редовното време. Любопитното е, че спасяванията на стража на Астън Вила бяха повече от колегата му на вратата на испанците Унай Симон. Играчът на Испания се намеси едва 10 пъти в осемте си мача в турнира, но въпреки това беше награден с приза “Златна ръкавица” за най-добър вратар заради седемте си сухи мрежи.

Най-много спасявания в един двубой от турнира направи стражът на Елой Роом, който отчая Еквадор с 15-те си намеси при нулевото реми между двата тима в груповата фаза. Това е и рекорд в този аспект в цялата история на Световното първенство. В общ план, с най-голям брой спасени удари в турнира завърши парагваецът Орландо Хил, който спря 23 изстрела в пет срещи. Негови подгласници останаха Мартинес, швейцарецът Грегор Кобел и Роом с по 20 спасявания, а Симон се нареди чак 26-и в това отношение.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago