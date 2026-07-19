Челси започна официални преговори и за френски национал

След като вчера стана ясно, че Челси е предложил рекордна сума за английския национал Морган Роджърс, днес журналистът Бен Джейкъбс информира, че лондончани са започнали вече официални преговори и за френския национал Максенс Лакроа. Централният бранител на Кристъл Палас беше в състава на "петлите" в по-голямата част от последните им два мача на Световното първенство. В полуфинала с Испания той замени още в 30-ата минута получилия тежка контузия Уилям Салиба, а снощи бе титуляр срещу Англия в мача за третото място и получи третата най-висока оценка в отбора на Дидие Дешан, въпреки че защитата на "петлите" допусна цели шест гола.

Според Джейкъбс Арсенал също има интерес към 26-годишния Лакроа, когото "орлите" оценяват на 55 милиона паунда.

Преди няколко дни "Мирър" информира, че от "Стамфорд Бридж" са готови да предложат на Кристъл Палас Трево Чалоба като разменна монета за Лакроа.

От Челси предлагат английски национал в опитите си да вземат защитник от Кристъл Палас

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Снимки: Imago