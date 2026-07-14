От Челси предлагат английски национал в опитите си да вземат защитник от Кристъл Палас

Ръководството на Челси е отправило предложение към Кристъл Палас за бранителя Максенс Лакроа, съобщава “Мирър”. От “Стамфорд Бридж” са готови да включат и Трево Чалоба в евентуална сделка за френския защитник. В момента двете страни проучват различни възможности, като от “Селхърст Парк” все още не са дали окончателен отговор за това каква сума искат за Лакроа. Той оценяван на около 50 милиона евро, но вероятно поставена цена от Палас ще бъде по-висока.

Чалоба пък бе част от “орлите” през сезон 2024/25, когато бе пратен под наем именно от Челси. Впоследствие той се завърна при “сините” и в през миналата кампания се представи на добро ниво. В началото на юни получи и изненадваща повиквателна от Томас Тухел за националния отбор на Англия за Световното първенство, като замести в състава получилия контузия Тино Ливраменто.

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Снимки: Gettyimages