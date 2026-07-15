Нов спонсорски договор на Астън Вила предизвика сериозно недоволство в Англия

Новата спонсорска сделка на английския Астън Вила с туристическата компания "Посети Руанда" (Visit Rwanda) предизвика бурни реакции от организации за защита на човешките права, като според "Амнести Интернешънъл" африканската нация използва сделката, за да изчисти имиджа си пред международната общност. "Посети Руанда" и клубът от Бирмингам подписаха договор на стойност около 20 милиона паунда годишно, съгласно който логото на компанията ще бъде основен спонсор на отбора и ще бъде изобразено отпред на екипите през следващите години.

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Според неправителствената организация за защита на правата на човека "Амнести Интернешънъл", партньорството крие риск да помогне на Руанда да подобри международния си имидж чрез спорта и посочи обвиненията относно ролята на страната в конфликта в съседната ДР Конго. Правителството на Руанда редовно отрича обвиненията, че подкрепя бунтовнически групировки, които действат на територията на нейната съседка. "Не е новост, че Руанда използва спорта, за да изчисти имиджа си и да отрази вниманието далеч от ужасяващото си досие в областта на човешките права. Астън Вила трябва да бъде наясно, че Руанда използва това партньорство, за да си създаде положителен публичен имидж... Спортното изпиране на имиджа на Руанда трябва да бъде назовано и разобличено, а ние бихме искали Астън Вила и ВИсшата лига да изиграят своята роля в това", заяви пред BBC Sport ръководителят на кампаниите на Amnesty UK, Феликс Джейкънс.

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Бордът за туризъм на африканската страна вече има спонсорски сделки с европейския клубен шампион Пари Сен Жермен, с испанския гранд Атлетико Мадрид, както и с няколко американски отбора, включително баскетболния Лос Анджелис Клиъпрс и тима по американски футбол Лос Анджелис Рамс. През миналия сезон действащият носител на титлата в английската Висша лига Арсенал прекрати осемгодишно партньорство с "Посети Руанда" след протести от привържениците на лондонския клуб. Астън Вила търсеше нов спонсор, след като предишният "Бетано" трябваше да бъде заменен заради постигнатото съгласие да се забрани поставяне на емблемите на хазартни компании на предната част на екипите.

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Снимки: Gettyimages