Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

Астън Вила е постигнал договорка с Уулвърхамптън за трансфер на Жоао Гомеш. Бирмингамци ще платят на “вълците” 38 милиона паунда с бонусите. Бразилският национал е напуснал тренировъчния лагер на Уулвърхамптън в Португалия и още днес ще премине медицински прегледи.

Астън Вила имаше нужда от ново попълнение в халфовата линия след трансфера на Юри Тилеманс в Манчестър Юнайтед и предвид факта, че Амаду Онана получи тежка контузия в коляното по време на Световното първенство, която ще го извади от строя до края на годината.

Атлетико Мадрид също имаше интерес към Гомеш, а в един момент бразилецът бе свързван и с Манчестър Юнайтед.

25-годишният Гомеш изигра 103 мача за Уулвс, в които отбеляза и седем гола. "Вълците" го привлякоха от Фламенго през лятото на 2023 година срещу 15 милиона паунда.

Според "Ди Атлетик" Астън Вила преговаря и с Байерн (Мюнхен) за наем Жоао Палиня, който през миналия сезон игра като преотстъпен в Тотнъм.

🚨🟣🔵 João Gomes to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place at €40m fee plus €5m add-ons.



Wolves accept £38m package and authorize medical for João Gomes to #AVFC.



Gomes left training to travel and complete move, as @johntownley11 reported. pic.twitter.com/282urwIei2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago