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Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

  • 16 юли 2026 | 14:21
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Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

Астън Вила е постигнал договорка с Уулвърхамптън за трансфер на Жоао Гомеш. Бирмингамци ще платят на “вълците” 38 милиона паунда с бонусите. Бразилският национал е напуснал тренировъчния лагер на Уулвърхамптън в Португалия и още днес ще премине медицински прегледи.

Астън Вила имаше нужда от ново попълнение в халфовата линия след трансфера на Юри Тилеманс в Манчестър Юнайтед и предвид факта, че Амаду Онана получи тежка контузия в коляното по време на Световното първенство, която ще го извади от строя до края на годината.

Атлетико Мадрид също имаше интерес към Гомеш, а в един момент бразилецът бе свързван и с Манчестър Юнайтед.

25-годишният Гомеш изигра 103 мача за Уулвс, в които отбеляза и седем гола. "Вълците" го привлякоха от Фламенго през лятото на 2023 година срещу 15 милиона паунда.

Според "Ди Атлетик" Астън Вила преговаря и с Байерн (Мюнхен) за наем Жоао Палиня, който през миналия сезон игра като преотстъпен в Тотнъм.

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Снимки: Imago

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