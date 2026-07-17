Славия ще играе три поредни мача с черен екип, БФС с призив към всички клубове

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявявиха специалните активности, с които ще стартира Първи кръг на efbet Лига за новия сезон 2026/27.

Химн на България преди всеки мач

Всички срещи от Първи кръг ще започнат с изпълнение на националния химн на България - жест на единство и уважение към старта на новия шампионат.

Едноминутно мълчание в памет на загиналите деца от Академията на Славия

Преди начален съдийски сигнал на всички мачове от кръга ще бъде спазено едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на ПФК Славия – (Мишо и Боби родени през 2017 г.), които загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия".

С този жест преди всеки мач от Първи кръг българският футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните близки.

Славия ще играе с тъмни екипи

В знак на почит към паметта на своите възпитаници, ПФК Славия отправи специално желание в първите три кръга от новия сезон футболистите да играят с графитени (черни) екипи, като това ще се случи още в предстоящия мач срещу ЦСКА в понеделник.

"БФС и БПФЛ призовават клубовете, феновете и цялата футболна общественост да се присъединят към знаците на почит и да съхранят паметта на двете деца", се казва в информация на футболния съюз.

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