Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия ще играе три поредни мача с черен екип, БФС с призив към всички клубове

Славия ще играе три поредни мача с черен екип, БФС с призив към всички клубове

  • 17 юли 2026 | 11:24
  • 780
  • 0

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявявиха специалните активности, с които ще стартира Първи кръг на efbet Лига за новия сезон 2026/27.   

Химн на България преди всеки мач  

Всички срещи от Първи кръг ще започнат с изпълнение на националния химн на България - жест на единство и уважение към старта на новия шампионат.   

Едноминутно мълчание в памет на загиналите деца от Академията на Славия  
Преди начален съдийски сигнал на всички мачове от кръга ще бъде спазено едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на ПФК Славия – (Мишо и Боби родени през 2017 г.), които загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия".  

С този жест преди всеки мач от Първи кръг българският футбол ще се обедини в памет на двете деца и в подкрепа на техните близки.   

Славия ще играе с тъмни екипи  

В знак на почит към паметта на своите възпитаници, ПФК Славия отправи специално желание в първите три кръга от новия сезон футболистите да играят с графитени (черни) екипи, като това ще се случи още в предстоящия мач срещу ЦСКА в понеделник.   

"БФС и БПФЛ призовават клубовете, феновете и цялата футболна общественост да се присъединят към знаците на почит и да съхранят паметта на двете деца", се казва в информация на футболния съюз.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

  • 17 юли 2026 | 08:00
  • 2901
  • 3
Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"

Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"

  • 17 юли 2026 | 07:05
  • 12658
  • 25
ЦСКА се прибра в София

ЦСКА се прибра в София

  • 17 юли 2026 | 04:57
  • 5010
  • 5
Феновете на Дери замеряха Димитър Евтимов с бутилки вода

Феновете на Дери замеряха Димитър Евтимов с бутилки вода

  • 17 юли 2026 | 01:20
  • 2509
  • 5
Сериозна провокация е предизвикала гнева на феновете на ЦСКА?

Сериозна провокация е предизвикала гнева на феновете на ЦСКА?

  • 17 юли 2026 | 00:21
  • 33991
  • 130
Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

Евтимов: Има двоен аршин, но ние сме ЦСКА, имаме изключителни играчи и не свеждаме глава пред никого

  • 16 юли 2026 | 23:20
  • 16256
  • 34
Виж всички

Водещи Новини

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

  • 17 юли 2026 | 10:55
  • 4618
  • 15
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 18439
  • 38
Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

  • 17 юли 2026 | 10:39
  • 7227
  • 1
Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"

Левски стартира защитата на титлата с домакинство срещу "драконите"

  • 17 юли 2026 | 07:05
  • 12658
  • 25
Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

Спартак (Варна) и ЦСКА 1948 дават старт на новия сезон в efbet Лига

  • 17 юли 2026 | 08:00
  • 2901
  • 3
"Вабанк": Тухел ли е виновникът за загубата на Англия и кой ще спечели историческия финал

"Вабанк": Тухел ли е виновникът за загубата на Англия и кой ще спечели историческия финал

  • 17 юли 2026 | 09:17
  • 1314
  • 3