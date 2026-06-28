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  3. Браво! Децата на Септември с уникален жест в памет на юношите на Славия

Браво! Децата на Септември с уникален жест в памет на юношите на Славия

  • 28 юни 2026 | 19:36
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Браво! Децата на Септември с уникален жест в памет на юношите на Славия

Децата от Септември U9 направиха уникален жест извън терена. След като спечелиха големия международен турнир "Златна Добруджа" в Албена, малките футболисти взеха решението купата да не отиде във витрината на клуба, а да бъде оставена на стадион "Александър Шаламанов". С този прекрасен акт децата ще почетат паметта на Мишо и Боби – двамата млади футболисти от набор 2017 на Славия, както и на техния близък, които загинаха в тежката катастрофа на магистрала "Тракия" на път за същия турнир.

Ето какво написаха от клуба:

Отборът на #Септември U9 стана шампион на турнира "Златна Добруджа" в Албена! Играчите на треньора Иво Христов показаха отлична игра и заслужено грабнаха златните медали!

#Септемврийци победиха Фортуна с 13:1, Волунтари (Румъния) с 7:2, Интер Калараси с 9:2, изправиха се и срещу своите съотборници от Септември U9 II - 4:0 и записаха равенство срещу Добруджа с 2:2, което им донесе шампионската титла с по - добра голова разлика!

По настояване на децата и родителите на нашите момчета, купата от турнира ще бъде положена на стадион "Александър Шаламанов" в памет на Мишо, Боби и техният близък утре, когато заедно ще отидат да отдадат почит!

Благодарим ви, деца! Така се раждат големите мъже!

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