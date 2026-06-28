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  3. Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
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Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов, ръководството на клуба, футболистите от първия отбор и десетки близки и приятели се събраха, за да изпратят за последно малкия Мишо от ДЮШ на "белите" и баща му Иван. Двамата бяха сред загиналите при катастрофа на АМ "Тракия" в сряда, при която камион връхлетя в насрещното платно, помитайки мантинелите и се блъсна в лека кола.

Още един играч от отбора – Боби, също почина при удара. Треньорът на момчетата Иван Терзийски и съпругата му бяха настанени в ямболската болница. Изпращането на Мишо и баща му Иван се състоя в обреден дом "Мира" на Централните софийски гробища. Семейството на Боби пожела погребението да се проведе в тесен семеен кръг.

Снимка: Булфото

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