Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов, ръководството на клуба, футболистите от първия отбор и десетки близки и приятели се събраха, за да изпратят за последно малкия Мишо от ДЮШ на "белите" и баща му Иван. Двамата бяха сред загиналите при катастрофа на АМ "Тракия" в сряда, при която камион връхлетя в насрещното платно, помитайки мантинелите и се блъсна в лека кола.

Още един играч от отбора – Боби, също почина при удара. Треньорът на момчетата Иван Терзийски и съпругата му бяха настанени в ямболската болница. Изпращането на Мишо и баща му Иван се състоя в обреден дом "Мира" на Централните софийски гробища. Семейството на Боби пожела погребението да се проведе в тесен семеен кръг.



Снимка: Булфото

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