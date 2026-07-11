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Славия вкара 7 гола на Монтана в контрола

  • 11 юли 2026 | 20:42
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Славия вкара 7 гола на Монтана в контрола

Славия победи със 7:2 у дома втородивизионния Монтана в последната си приятелска среща преди началото на шампионата. Преди началото на мача беше представен отборът на "белите" за новия сезон, състоящ се от 29 футболисти.

Славия с четири от четири - тресна румънци
Славия с четири от четири - тресна румънци

Завърналият се Владимир Николов откри резултата в 13-ата минута, а Емил Стоев се разписа за 2:0 след близо половин час игра. Капитанът Иван Минчев от дузпа в самия край на полувремето реализира третото попадение във вратата на гостите в срещата стадион "Александър Шаламанов".

Три минути след почивката новото попълнение Илиан Антонов също се разписа в мрежата на монтанчани, а друг от новите играчи Йоан Борносузов направи 5:0 в 51-ата минута.

Владимир Милетич, който беше привлечен от "белите" през лятото, покачи на 6:0 в 55-ата минута. Последваха два гола за Монтана, дело на Димитър Аврамов и Данаил Рангелов. В 77-ата минута на двубоя Марко Милетич оформи крайното 7:2. 

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Снимки: Startphoto

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