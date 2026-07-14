На Славия - ЦСКА набират средства срещу войната по пътищата

Ръководството на Славия обяви, че по време на мача на представителния тим срещу отбора на ЦСКА на 20 юли ще бъдат събирани средства в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "белите" - Мишо и Боби, които загубиха живота си в трагичен пътен инцидент.

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Дарените суми по време на мача ще бъдат предоставени на сдружение "Ангели на пътя". Всяка подкрепа в името на живота е по-голяма от всяка игра, написаха от най-стария столичен клуб.

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