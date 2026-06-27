Славия благодари на футболната общественост

От Славия изразиха своята благодарност към обществеността за подкрепата, оказана след трагичния случай с двете загинали деца от школата на "белите" в катастрофа.

"Благодарим! В тези изключително тежки дни за голямото семейство на Славия получихме безброй думи на съпричастност, подкрепа и съболезнования от клубове, футболни организации, спортни деятели, привърженици и приятели от цялата страна. От името на ПФК Славия и Академия Славия изказваме своята искрена благодарност към всички, които споделиха болката ни и бяха до нас в този трагичен момент.



В подобни дни футболните цветове остават на заден план, а човечността, съпричастността и уважението към човешкия живот са това, което ни обединява. Благодарим на цялата футболна общественост в България за подкрепата, съболезнованията и съпричастността. Поклон пред паметта на нашите деца и на техния близък", написаха от най-стария столичен клуб.

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