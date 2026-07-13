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  3. Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен

Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен

  • 13 юли 2026 | 14:55
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Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен

Славия се присъединява към инициативата в подкрепа на лечението и спасяването на живота на малката Натали-Ирен, която води най-важната битка в живота си.

"Днес оставяме настрана резултатите, класиранията и съперничествата, защото има мачове, които са по-важни от всеки финал и всяко дерби. Това е битката за детския живот, в която всички сме от един отбор. Призоваваме привържениците на Славия, футболната общественост и всички хора с добри сърца да споделят каузата, да я подкрепят според възможностите си и да помогнат надеждата да достигне до това семейство.

Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен
Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

С благодарност отбелязваме, че към инициативата вече се присъединяват клубове и фенове от цялата страна, защото когато става дума за дете, няма цветове, няма разделение и няма съперници. На терена може да сме противници, но в доброто сме един отбор. Нека заедно покажем най-красивото лице на българския футбол - лицето на човечността, съпричастността и надеждата.

Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен
Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

Благодарим Ви от сърце!", се казва в съобщението на "белите".

Повече подробности за кампанията: https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-pomognem-na-natali-iren-da-poluchi-shans-za-lechenie-navreme?fbclid=IwdGRjcATBf55jbGNrBMF_mWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHmfjIvVFBsjqB5WH42gn991aoVxfwza9CPouov83HgMUI91frlW-5WOaN205_aem_HRuxeTst2oQDXt5bVODiEg

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