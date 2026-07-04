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Славия удари Септември (Сф) в зрелище, национал вкара гол

  • 4 юли 2026 | 20:21
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Славия удари Септември (Сф) в зрелище, национал вкара гол

Славия записа третата си победа в предсезонните приятелски мачове. "Белите" спечелиха с 3:2 след обрат срещу Септември (София) в Банско. В седмата минута Мартин Георгиев извърши нарушение в наказателното поле и Едни Рибейро даде аванс в полза на септемврийци. В 40-ата минута Валентин Йотов беше ударен от съперник и на негово място влезе Владимир Николов. Четири минути след почивката Янис Гермуш асистира за Умаро Балде, който изравни. В 59-ата минута Владимир Николов направи резултата 2:1 за "белите", но шест минути след това Септември успя да изравни с шут от дистанция. 

В заключителните секунди на двубоя Васил Казълджиев беше фаулиран в наказателното поле на Септември и Йоан Борносузов се разписа от бялата точка за крайното 3:2. Последната проверка за водения от треньора Ратко Достанич състав е на 8 юли с румънския Слатина. Веднага след нея Славия се завръща в София, където ще се подготвя до началото на новия сезон. На 11 юли ще бъде официалното представяне на тима за първенството.

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