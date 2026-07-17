"Червената" агитка класирала ЦСКА напред

Мениджърът на Дери Сити, Тиърнан Линч, даде изявление пред ББС, в което твърди, че една от основните причини за отпадането на неговия отбор от ЦСКА се корени в безредиците по трибуните. Те се разгоряха малко преди да изтече час игра, когато северноирландците водеха с 1:0, но след 15-минутната пауза за успокояване на напрежението "червените" обърнаха резултата до 2:1 в своя полза.

"Европейският двубой на стадион „Брандиуел“ беше прекъснат за известно време, след като фенове на ЦСКА София пробиха заграждение.

Мениджърът на Дери Сити, Тиърнан Линч, заяви, че безредиците по трибуните, които доведоха до временно спиране на мача от Лига Европа срещу ЦСКА (София) в четвъртък вечер, са се отразили неблагоприятно на шансовете на неговия отбор за победа.

Дери загуби срещата с 1:2, а с общ резултат 3:5 отпадна в първия квалификационен кръг.

Отборът на Линч изравни общия резултат две минути след началото на второто полувреме, когато Елис Чапман ги изведе напред в мача след гол с глава.

Домакините, подкрепяни от шумна публика, изглеждаха готови да спечелят мача, докато съдията Ясмин Саботич не беше принуден да прибере играчите в съблекалните след час игра. Причината беше опит на част от гостуващите привърженици да нахлуят в сектора на домакините в споделената трибуна „Саутенд Парк“.

Някои фенове на Дери Сити трябваше да слязат на терена, докато спокойствието не беше възстановено и играта не бе подновена след близо 15-минутно прекъсване.

Забавянето обаче секна устрема на домакините, а Йоанис Питас, който отбеляза два гола в първия мач, се възползва от неразбирателство в защитата, за да изведе отново своя отбор напред в 76-ата минута.

Дери Сити потърси късен изравнителен гол, но в 108-ата минута Бари Котър си отбеляза автогол, което доведе до хвърляне на предмети към вратаря на ЦСКА Димитър Евтимов от трибуна „Норт Стенд“.

"Мисля, че повратният момент беше прекъсването. Смятам, че ги бяхме притиснали точно тогава, а те получиха глътка въздух, която не искахме да им даваме“, каза Линч пред Ерик Уайт от Би Би Си Спорт Северна Ирландия.

„Смятам, че това имаше огромно влияние върху мача и по никакъв начин не си търся извинения.

Видяхте, че след като вкарахме, инерцията наистина започна да се обръща в наша полза, а тази 13- или 14-минутна пауза, според мен, им даде спасителен пояс, даде им шанс да се организират и прегрупират отново.

Все пак смятам, че и след това имахме достатъчно възможности и играчите заслужават голяма похвала за това."

Треньорът на Дери обясни, че се е притеснявал за безопасността на собствения си син по време на безредиците по трибуните.

"Моето момченце беше в публиката днес и не бях сигурен къде седи, така че, подобно на феновете, се притеснявах за безопасността на собствените си деца.

Когато видяхме как някой пада, опитвайки се да се измъкне, и как се хвърлят бутилки, изглеждаше, че ще стане изключително неприятно, така че големи благодарности на стюардите, мисля, че се справиха брилянтно.

Не е лесно за играчите да гледат това. Те са много концентрирани върху това, което трябва да направят, и върху плана за мача, а се налага да влязат вътре и да се тревожат за случващото се навън, което не е приятно.“

Въпреки разочароващото поражение, Линч похвали старанието и представянето на своите играчи.

"Не бих могъл да бъда по-горд с тях, с борбеността и характера, които показаха през второто полувреме.

ЦСКА е много добър отбор, но усетих, че през втората част ги накарахме да изглеждат много обикновени.

Смятам, че създадохме достатъчно шансове в мача, за да спечелим, но съм изключително разочарован от головете, които допуснахме, и от начина, по който ги допуснахме.

Ако ни бяха надиграли с моменти на гениалност, вероятно щеше да е по-лесно за преглъщане.

През първото полувреме мисля, че просто не бяхме на ниво, показахме им твърде много уважение, стояхме далеч от тях и не си подавахме, но през второто полувреме мисля, че изглеждахме като напълно различен отбор", каза треньорът на Дери пред ББС.

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Снимки: Startphoto