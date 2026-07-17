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  3. ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
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ЦСКА елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа и по този начин си осигури участие на жребия за третия предварителен кръг на турнира. Той ще се тегли на 20 юли (понеделник) и там “червените” ще са в урната на поставените.

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Това е така, тъй като носителят на Купата на България ще е с коефициента на съперника си във втория квалификационен кръг на ЛЕ - Карабах, а жребият ще е преди първата среща между българския и азербайджанския тим.

По този начин ЦСКА избягва да се изправи срещу клубове като Бенфика и Глазгоу Рейнджърс.

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Въпреки това пак може да срещне сериозни отбори като Андерлехт, но и напълно преодолими - Ягелония, Храдец, Гурник, Хартс и дурги.

ЦСКА ще играе с един от следните отбори в третия квалификационен кръг на ЛЕ, ако преодолее Карабах:

Ягелония (Полша)

Победителят от двойката:

Шериф (Молдова) - Макаби (Тел Авив)
Хамарби (Швеция) - Андерлехт (Белгия)
Хайдук (Хърватия) - Пафос (Кипър)
Тромсьо (Норвегия) - Храдец (Чехия)

Загубилият от двойката:

Фенербахче (Турция) - Гурник (Полша)
Щурм (Австрия) - Хартс (Шотландия)

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