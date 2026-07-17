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  3. Феновете на Дери замеряха Димитър Евтимов с бутилки вода

Феновете на Дери замеряха Димитър Евтимов с бутилки вода

  • 17 юли 2026 | 01:20
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ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа след победа с 2:1 при гостуването си на Дери Сити и общ резултат 5:3. Мачът в Северна Ирландия обаче премина при изключително скандална атмосфера и напрежение по трибуните. Първият сериозен инцидент избухна в началото на второто полувреме, когато провокация от страна на домакините предизвика гняв в българския сектор – феновете на ЦСКА разбиха огражденията и заплашително тръгнаха към домакинските привърженици, което принуди съдията да прекъсне срещата за около 15 минути.

Грозните сцени обаче не спряха дотук, като този път в главната роля влязоха разочарованите привърженици на Дери. Веднага след втория гол за „армейците“ дълбоко в добавеното време, ирландската агитка изпусна нервите си и започна да замеря терена с бутилки. Основна мишена на атаката стана българският вратар Димитър Евтимов, който беше засипан с предмети от трибуните зад гърба си.

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