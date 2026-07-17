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Сериозна провокация е предизвикала гнева на феновете на ЦСКА?

  • 17 юли 2026 | 00:21
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ЦСКА победи Дери Сити с 2:1 като гост в реванша в Ирландия и елиминира този съперник с общ резултат 5:3. Мачът обаче ще се запомни с инцидент по трибуните, който го прекъсна за близо 15 минути, когато българските фенове тръгнаха заплашително към намиращите се наблизо ирландци, които тръгнаха бягайки да се спасяват, като дори слязоха на терена, за да избегнат сблъсъци с "червената" агитка.

Причината за експлозията в сектора за гости изглежда ще се окаже провокация от страна на домакинските привърженици, които са скандирали "Вие сте просто фалшивият ЦСКА" ("You're just the fake CSKA"). Според информация на ULTRAS-TIFO.net, именно тази раплика е отприщила гнева на българските ултраси и за малко да се стигне до сериозни сблъсъци по трибуните.

Скандиранията на ирландците удариха право в най-болезнената и деликатна тема за „червената“ общност, датираща от 2016 година. Тогава, след фалита на автентичното армейско дружество, клубът премина през историческо разединение. Това доведе до създаването на две отделни структури — ЦСКА-София и ЦСКА 1948, като повечето фенове застанаха на страната на първия от двата новосъздадени клуба, който вече се счита и за правоприемник на фалиралия армейски клуб, след като откупи емблемата и активите му.

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