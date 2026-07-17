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Величков: Феновете ни бяха провокирани, но не направиха кой знае какво

  • 17 юли 2026 | 00:44
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Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира победата с 2:1 в реванша с Дери Сити от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Той имаше своето обяснение за трудната победа в Ирландия, като също така коментира инцидента с феновете на "червените", който доведе до прекъсване на мача за близо четвърт час. Според него те са били провокирани, но не са направили нищо нередно.

"Няколко са причините (за трудната победа) в моите очи. През първата част, когато имахме контрол над събитията на терена, не съумяхме да завършим добрите атаки, които направихме. Другата - допуснахме противникът да бъде много опасен на контраатаки. Третата - доуснахме да ни поведат след статично положение. В края на краищата, стана двубой, в който имахме много колебания, но пък зависи от гледната точка, може да се каже, че отборът показа характер и спечели", започна Величков.

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След това той се спря на инцидента между феновете на ЦСКА и тези на домакините.

"Тъй като аз имах добър изглед отгоре, видях, че бяха провокирани нашите привържени. И не бяха само те, феновете в сектор "А" също бяха подложени на подобен тормоз. Но, може би, темпераментът на противниковите фенове е такъв. Нашите фенове не направиха нещо кой знае какво, те простоотвърнаха на провокацията и въобще не са стъпвали на терена. Налетяха, без въобще да влизат в противниковия сектор. Имаше доста колебания в от гледна точка на охраната, меко казано", допълни директорът.

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"Мерките, които евентуално ще предприемем, ще бъдат на база описаното от делегата. Успяхме да му обясним, но е важно той какво е видял и как ще го опише, защото имаше ситуации и след прекъсването. При втория ни гол нахлуха зад Митко Евтимов и го нападнаха, уцелиха го няколко пъти. Но всичко това е част от темперамента на техните фенове", зака още той.

След това той бе попитан за следващия противник във втория квалификационен кръг в лицето на Карабах.

"Доста по-сериозно предизвикателство е Карабах и трябва да имаме предвид всичко, което не направихме добре през тези два двубоя. От друга гледна точка смятам, че срещу Карабах ще изглеждаме по друг начин заради класата на противника. Дери Сиги бе коварен отбор, но смятам, че като потенциал и възможности ги превъзхождахме. Това задължаваше и натежа, като на моменти в края видях, че имаше напрежение", допълни Величков.

Цялото интервю може да видите във видеото!

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Снимки: Startphoto

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