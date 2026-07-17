ЦСКА се прибра в София

Тази нощ в 04:50 часа ЦСКА се прибра в София след снощния мач с Дери Сити в Ирландия от първия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" спечелиха с 2:1 и по тои начин си подпечатаха мястото в следващата фаза на турнира, където ще се изправят срещу азербайджанския Карабах.

Веднага след мача на стадион "Брендиуел", футболистите на ЦСКА отпътуваха обратно към България. Те кацнаха на летище "Васил Левски" малко преди 05:00 часа и се отправиха към домовете си.

Сега за ЦСКА предстои мач в първенството. "Червените" се изправят срещу Славия в понеделник от 19:15 часа в "Овча купел".

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Снимки: Sportal.bg