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Фиорентина привлече защитник на Гремио

  • 2 юли 2026 | 05:59
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Фиорентина привлече защитник на Гремио

Фиорентина официално обяви привличането на централния защитник Виери. 21-годишният бранител пристига от бразилския Гремио.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, трансферната сума е 15 милиона евро, като са предвидени и допълнителни 2 милиона евро под формата на бонуси.

За първия отбор на Гремио Виери е изиграл общо 39 мача, в които е отбелязал 2 гола.

Очаква се на "Артемио Франки" бразилецът да оформи партньорство в центъра на защитата с Пиетро Комуцо.

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