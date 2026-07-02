Фиорентина привлече защитник на Гремио

Фиорентина официално обяви привличането на централния защитник Виери. 21-годишният бранител пристига от бразилския Гремио.

Според информация на журналиста Фабрицио Романо, трансферната сума е 15 милиона евро, като са предвидени и допълнителни 2 милиона евро под формата на бонуси.

За първия отбор на Гремио Виери е изиграл общо 39 мача, в които е отбелязал 2 гола.

Очаква се на "Артемио Франки" бразилецът да оформи партньорство в центъра на защитата с Пиетро Комуцо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google