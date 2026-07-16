Драгушин: Фиорентина има проект за израстване на играчите

Румънският защитник на Тотнъм Раду Драгушин днес бе представен като ново попълнение на Фиорентина. ТОй ще играе един сезон под наем в тима от Серия А за 1,5 милиона евро, като в договора му има опция правата му да бъдат окончателно купени от италианците за още 17,5 милиона, съобщава агенция АНСА.

Новият треньор на Фиорентина поздрави Паратичи за предстоящ трансфер

"Избрах Фиорентина, защото има проект за израстване на играчите. Изборът бе лесен", бяха първите думи на Драгушин. "Фактът, че познавам добре директора Паратичи улесни трансфера и моето желание да дойда тук. Искам да остана дълго време и да направя хубави неща с тази фланелка, като се отблагодаря за доверието. Искам и да благодаря на Тотнъм, там израснах като човек и футболист и спечелих важен трофей. Висшата лига е различен свят и ми донесе много позитивни неща, както и възможност да се изправя срещу най-добрите нападатели в света, като натрупах много опит", каза още 24-годишният румънец.



Той похвали и опита си във втория отбор на Ювентус. "Това ми помогна много. Възстанових се напълно и съм добре. Не беше лесен период, но винаги съм се опитвал да остана позитивен", каза Драгушин.

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Снимки: Gettyimages