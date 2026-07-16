Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Драгушин: Фиорентина има проект за израстване на играчите

Драгушин: Фиорентина има проект за израстване на играчите

  • 16 юли 2026 | 16:25
  • 363
  • 0
Драгушин: Фиорентина има проект за израстване на играчите

Румънският защитник на Тотнъм Раду Драгушин днес бе представен като ново попълнение на Фиорентина. ТОй ще играе един сезон под наем в тима от Серия А за 1,5 милиона евро, като в договора му има опция правата му да бъдат окончателно купени от италианците за още 17,5 милиона, съобщава агенция АНСА.

Новият треньор на Фиорентина поздрави Паратичи за предстоящ трансфер
Новият треньор на Фиорентина поздрави Паратичи за предстоящ трансфер

"Избрах Фиорентина, защото има проект за израстване на играчите. Изборът бе лесен", бяха първите думи на Драгушин. "Фактът, че познавам добре директора Паратичи улесни трансфера и моето желание да дойда тук. Искам да остана дълго време и да направя хубави неща с тази фланелка, като се отблагодаря за доверието. Искам и да благодаря на Тотнъм, там израснах като човек и футболист и спечелих важен трофей. Висшата лига е различен свят и ми донесе много позитивни неща, както и възможност да се изправя срещу най-добрите нападатели в света, като натрупах много опит", каза още 24-годишният румънец.

Той похвали и опита си във втория отбор на Ювентус. "Това ми помогна много. Възстанових се напълно и съм добре. Не беше лесен период, но винаги съм се опитвал да остана позитивен", каза Драгушин. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стоичков: Дуел между двама капитани на финала

Стоичков: Дуел между двама капитани на финала

  • 16 юли 2026 | 15:34
  • 951
  • 0
43-годишният ветеран Крейг Гордън сложи край на кариерата си в националния отбор

43-годишният ветеран Крейг Гордън сложи край на кариерата си в националния отбор

  • 16 юли 2026 | 15:08
  • 470
  • 0
От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

От Тотнъм отхвърлили първата оферта на Нотингам за халф

  • 16 юли 2026 | 14:59
  • 1004
  • 0
Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

  • 16 юли 2026 | 14:51
  • 963
  • 0
История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

История преди финала: Меси срещу Ямал, 17 години след паметната снимка

  • 16 юли 2026 | 14:30
  • 3398
  • 2
Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

Астън Вила уреди заместника на Тилеманс

  • 16 юли 2026 | 14:21
  • 3444
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

Веласкес: Влизаме със същото желание и страст, както и миналата година

  • 16 юли 2026 | 16:12
  • 6058
  • 17
Дери почервенява

Дери почервенява

  • 16 юли 2026 | 16:05
  • 5121
  • 26
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 109266
  • 706
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 25084
  • 86
Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

Медиите на Острова и още английски легенди разкъсаха Тухел: Неговата страхливост угаси мечтата ни за титла

  • 16 юли 2026 | 09:29
  • 19540
  • 51
Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

Какво наказание очаква Аржентина заради политическата провокация за Фолкландските острови?

  • 16 юли 2026 | 11:44
  • 14201
  • 32