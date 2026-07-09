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Официално: Драгушин се завърна в Серия "А"

  • 9 юли 2026 | 11:48
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Официално: Драгушин се завърна в Серия "А"

От Фиорентина официално обявиха привличането на защитника на Тотнъм Раду Драгушин. Сделката е оформена като наем на стойност 1,5 млн. евро. Ако румънският национал запише най-малко 45 минути в поне 22 шампионатни мача през новата кампания, “виолетовите” ще бъдат задължени да го купят за още около 17,5 млн. евро. Самият играч пък е подписал договор до лятото на 2031 година при заплата от 2 млн. евро на сезон.

С този трансфер Драгушин се завръща в Серия "А", където е носил екипите на четири различни отбора: Ювентус, Сампдория, Салернитана и Дженоа, който го продаде на Тотнъм за 28 млн. евро преди две години и половина. Централният бранител обаче изигра едва 48 мача за “шпорите”, като в голям период от време 24-годишният футболист лекуваше скъсана кръстна връзка в едното си коляно.

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