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Фиорентина се разбра за Реал Мадрид

  • 14 юли 2026 | 12:34
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Фиорентина се разбра за Реал Мадрид

Ръководството на италианския Фиорентина е постигнало устно споразумение с испанския Реал Мадрид за привличането на защитника Виктор Валдепеняс, съобщава Sky Sport Italia. 19-годишният футболист може да играе както като централен защитник, така и като ляв бранител. Фиорентина на практика вече има споразумение за постоянен трансфер, което включва клауза за 50% от бъдеща продажба за Реал. Остава двата клуба да уточнят последните детайли и по-важното - конкретния период за трансфера на защитника. В Реал Мадрид все още не са сигурни дали да изпратят тийнейджъра във Флоренция веднага или да изчакат още няколко седмици, за да може новият старши треньор Жозе Моуриньо да прецени качествата на футболиста по време на предсезонната подготовка.

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Снимки: Gettyimages

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