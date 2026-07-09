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Новият треньор на Фиорентина поздрави Паратичи за предстоящ трансфер

  • 9 юли 2026 | 16:27
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Новият треньор на Фиорентина поздрави Паратичи за предстоящ трансфер

Новият треньор на Фиорентина Фабио Гросо говори пред медиите на официалното си представяне. Ето и изявленията на доскорошния наставник на Сасуоло.

„Бих искал да благодаря на бившия си клуб. Прекарах две прекрасни години в Сасуоло заедно със семейство Скуинци и Джовани Карневали“. С тези думи Гросо откри пресконференцията си като нов треньор на Фиорентина, изказвайки благодарност към Сасуоло, с който постигна отлични резултати, особено през миналия сезон. Днешният ден е още по-специален за някогашния ляв бек. Преди 20 години, именно благодарение на неговата победна дузпа, Италия спечели Мондиал 2006, а споменът е все още жив. „Изминаха 20 години от триумфа на Световното първенство. Мисля, че нивото, което достигнахме през 2006 г., остава в страниците на историята. Оттогава изтече много вода, избрах да стана треньор и има пътища, които служат, за да се опитваш да ставаш все по-добър. Да проведа тази пресконференция днес определено е специално“, коментира той.

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Новият наставник на „виолетовите“ не скри вълнението си да води Фиорентина и постави ясна цел: „Много съм щастлив от тази голяма възможност. Ще се захванем за работа, за да помогнем на собствениците да изградят нещо красиво. Обсъждаме много неща с Алесандро Ферари, намерихме общ език и сме наясно, че ръководството има волята да преустрои отбора. Времето и работата са това, което кара нещата да се случват. Нашата цел е да изградим отново един конкурентоспособен и устойчив отбор на Фиорентина“.

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Що се отнася до целите на трансферния пазар, Гросо има ясни идеи как да изгради своята Фиорентина: „На тази позиция идеите трябва да са ясни, иначе не можеш да устоиш. Искам отбор, който има смелост и предлага офанзивен футбол. Идеята за тази Фиорентина я има, искаме да започнем със схема 4-3-3. След това, отвъд цифрите, начинът, по който прилагаш идеите на терена, е определящ“.

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Не липсваше и коментар за бъдещото ново попълнение на Фиорентина, а именно халфа на Удинезе Артур Ата. „Поздравления на директора за тази сделка. Писах на Фабио Паратичи и го попитах: „Сигурни ли сме?“. Той има наистина голям потенциал, но пред него има още дълъг път. Представям си го в ролята на полузащитник. Играч, който притежава качества, техника, енергия и покрива голям периметър. Виждам го като ляв вътрешен халф“, заяви Гросо.

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Снимки: Gettyimages

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