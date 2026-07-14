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Каляри се подсили с халф на Фиорентина

  • 14 юли 2026 | 07:17
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Каляри се подсили с халф на Фиорентина

Каляри официално обяви привличането на полузащитника Якопо Фацини. Той пристига от Фиорентина под наем, като в договора има и опция за откупуване.

23-годишният футболист е продукт на академията на Емполи. Дебютът му в професионалния футбол се състоя на 19 януари 2022 г. в мач за Купата на Италия срещу Интер.

През сезон 2024/25 Фацини изигра 22 мача, в които отбеляза 6 гола и направи 2 асистенции. Впоследствие халфът премина във Фиорентина, като записа 32 участия във всички турнири – Серия "А", Купата на Италия и Лига Европа, където тимът достигна до четвъртфиналите.

„Фацини се отличава с универсалност и може да играе на няколко позиции в халфовата линия – както като централен полузащитник, така и като атакуващ халф. Силните му страни са техниката, скоростта, добрият поглед върху играта, уверената игра в ограничени пространства, качественият дрибъл и умението да се включва своевременно в атаките. Добре дошъл в Сардиния, Якопо!“, се казва в изявлението на Каляри.

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