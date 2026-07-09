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Изненада: Фиорентина изпревари куп италиански и английски отбори за френски халф

  • 9 юли 2026 | 13:02
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Изненада: Фиорентина изпревари куп италиански и английски отбори за френски халф

От Фиорентина ще осъществят изненадващ трансферен удар, привличайки халфа на Удинезе Артур Ата, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

През последните месеци французинът беше свързван с редица италиански и английски отбори като Милан, Ювентус, Интер, Комо, Аталанта, Нюкасъл, Брайтън и Борнемут. Въпреки това през изминалата нощ “виолетовите” са постигнали споразумение с фриуланите за сделка на стойност над 30 млн. евро (с бонусите се доближава до 40 млн.) и 30% от следваща продажба на полузащитника. Това означава, че покупката на 23-годишния играч ще се превърне в най-скъпата в клубната история на Фиорентина, откъдето платиха около 27 млн. евро на Щутгарт за крилото Николас Гонсалес преди пет години.

Ата беше сред най-силните играчи на Удинезе през миналия сезон, отчитайки се с шест гола и три асистенции в общо 34 мача.

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