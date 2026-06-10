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  3. Звезда на ЦСКА издаде кое ще е третото ново попълнение на Левски, публикува снимка с него

Звезда на ЦСКА издаде кое ще е третото ново попълнение на Левски, публикува снимка с него

  • 10 юни 2026 | 15:04
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Звезда на ЦСКА издаде кое ще е третото ново попълнение на Левски, публикува снимка с него

Издаде ли звездата на ЦСКА Мохамед Брахими кое ще е третото ново попълнение на Левски? Крилото на “червените” публикува стори на страницата си във “Фейсбук”, на което се снима с халфа на “сините” Акрам Бурас.

На снимката, случайно или пък не, е и алжирецът Хусем Мрезиг. Футболистът на Динамо (Махачкала) от месец е спряган за трансфер на “Герена” и не е изключено той да е пътува заедно с Брахими и Бурас към София.

Ако Мрезик подпише с Левски, той ще е тртото ново лятно попълнение на клуба след Рейналдо и Давид Косо.

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