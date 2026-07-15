Мазир Сула поднови тренировки

Полузащитникът на Левски Мазир Сула поднови тренировки. Ден след успеха над Борац (Баня Лука), с който "сините" се класираха за втория квалификационен кръг на Шампионската лига, алжирският халф се включи в заниманието на стадион "Георги Аспарухов".

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

28-годишният футболист се оперира от херния, а добрата новина е, че възстановяването му върви по-бързо от очакваното. Сула пропусна двата мача с босненския първенец, а преди вчерашния реванш на "Герена" той зарадва стотици привърженици на Левски с автографи и снимки за спомен.

Сула зарадва феновете на Левски преди реванша с Борац

В следващия кръг на ШЛ родният гранд най-вероятно ще срещне Университатя (Крайова), който има преднина от три гола преди втория двубой срещу МЛ Витебск.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google