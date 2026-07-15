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Мазир Сула поднови тренировки

  • 15 юли 2026 | 15:32
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Полузащитникът на Левски Мазир Сула поднови тренировки. Ден след успеха над Борац (Баня Лука), с който "сините" се класираха за втория квалификационен кръг на Шампионската лига, алжирският халф се включи в заниманието на стадион "Георги Аспарухов".

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!
Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

28-годишният футболист се оперира от херния, а добрата новина е, че възстановяването му върви по-бързо от очакваното. Сула пропусна двата мача с босненския първенец, а преди вчерашния реванш на "Герена" той зарадва стотици привърженици на Левски с автографи и снимки за спомен.

Сула зарадва феновете на Левски преди реванша с Борац
Сула зарадва феновете на Левски преди реванша с Борац

В следващия кръг на ШЛ родният гранд най-вероятно ще срещне Университатя (Крайова), който има преднина от три гола преди втория двубой срещу МЛ Витебск.

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