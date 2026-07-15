Лийдс изпрати оферта за трансферна цел на Интер и Ювентус

Френският защитник на Удинезе Умар Соле беше свързван с Интер и Ювентус, а сега неговият клуб е получил оферта от Лийдс на стойност 25 милиона евро, информира изданието Il Messaggero Veneto.

Отборите от Серия "А", които проявяват силен интерес, обаче са принудени първо да се обърнат към други приоритети и на този етап нямат готовност да платят подобна сума. От друга страна, в отбора на Илия Груев не се колебаят, което би могло да изкуши Удинезе да продаде 26-годишния централен бранител.

Udinese defender Oumar Solet was linked with Inter and Juventus, but now there are reports Leeds United are coming in with an offer worth €25m.#Udinese #LUFC #Juventus #Inter #SerieA #Calcio pic.twitter.com/pM0qGVibAT — Football Italia (@footballitalia) July 15, 2026

Фриуланите привлякоха Соле като свободен агент през януари 2025 г., след като той напусна РБ Залцбург поради спор около договора му през септември 2024 г.

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Снимки: Gettyimages