Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Лийдс изпрати оферта за трансферна цел на Интер и Ювентус

Лийдс изпрати оферта за трансферна цел на Интер и Ювентус

  • 15 юли 2026 | 18:00
  • 1298
  • 0
Лийдс изпрати оферта за трансферна цел на Интер и Ювентус

Френският защитник на Удинезе Умар Соле беше свързван с Интер и Ювентус, а сега неговият клуб е получил оферта от Лийдс на стойност 25 милиона евро, информира изданието Il Messaggero Veneto.

Отборите от Серия "А", които проявяват силен интерес, обаче са принудени първо да се обърнат към други приоритети и на този етап нямат готовност да платят подобна сума. От друга страна, в отбора на Илия Груев не се колебаят, което би могло да изкуши Удинезе да продаде 26-годишния централен бранител.

Фриуланите привлякоха Соле като свободен агент през януари 2025 г., след като той напусна РБ Залцбург поради спор около договора му през септември 2024 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

  • 15 юли 2026 | 15:25
  • 1303
  • 12
Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

  • 15 юли 2026 | 14:49
  • 928
  • 0
От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

  • 15 юли 2026 | 14:34
  • 831
  • 0
Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

  • 15 юли 2026 | 14:19
  • 899
  • 2
Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

  • 15 юли 2026 | 14:08
  • 9221
  • 36
Съндърланд обяви привличането на Лил

Съндърланд обяви привличането на Лил

  • 15 юли 2026 | 13:51
  • 1367
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 51261
  • 103
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 16076
  • 26
Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 73908
  • 78
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 38387
  • 121
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 17613
  • 32
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 4330
  • 1