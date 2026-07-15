Лийдс изпрати оферта за трансферна цел на Интер и Ювентус

Френският защитник на Удинезе Умар Соле беше свързван с Интер и Ювентус, а сега неговият клуб е получил оферта от Лийдс на стойност 25 милиона евро, информира изданието Il Messaggero Veneto.
Отборите от Серия "А", които проявяват силен интерес, обаче са принудени първо да се обърнат към други приоритети и на този етап нямат готовност да платят подобна сума. От друга страна, в отбора на Илия Груев не се колебаят, което би могло да изкуши Удинезе да продаде 26-годишния централен бранител.
Фриуланите привлякоха Соле като свободен агент през януари 2025 г., след като той напусна РБ Залцбург поради спор около договора му през септември 2024 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages