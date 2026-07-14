Стоичков и още куп легенди присъстват на Франция – Испания

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков присъства на полуфинала от Мондиал 2026 между Франция и Испания, като отново е в звездна компания.

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Камата е заобиколен от футболни легенди като Алесандро Дел Пиеро, Роберто Баджо, Деко, Кафу, Роберто Карлош, Кристиан Виери, Кака, Серхио Рамос, Марко Матераци, Естебан Камбиасо и други.

Снимката на Стоичков и останалите съзвездия бе публикувана именно от Дел Пиеро. Легендата на Ювентус е написал за фотоса: „С няколко приятели“.

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