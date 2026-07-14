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Оярсабал с брутална статистика за Испания, изравни легенди на „Ла Фурия“

  • 14 юли 2026 | 23:26
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Микел Оярсабал отново показа колко важна роля има за Испания, макар и често да е сравнително подценяван. Нападателят на Реал Сосиедад вкара от дузпа във вратата на Майк Менян и така „Ла Фурия“ поведе с 1:0 в двубоя с Франция от полуфинала на Мондиал 2026.

По този начин Оярсабал достигна легендите Емилио Бутрагеньо и Давид Вия по най-много голове за Испания на едно Световно първенство – по 5. Също така играчът на Реал Сосиедад се изравни със звезди като Раул Гонзалес и Фернандо Мориентес по общо попадения за „Ла Роха“ на Мондиали – 5, като само Вия има повече от него (9).

Освен това  от началото на 2025 г. Оярсабал вече е участвал в 24 гола в 19-те си мача с „Ла Роха“ във всички турнири - 17 гола и 7 асистенции. Това е с цели 14 повече от всеки друг играч на Испания през този период, като вторият Микел Мерино е с 10 приноса за попадение.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Не бива да се забравя, че именно Оярсабал реализира и победния гол за Испания във финала на Евро 2024 срещу Англия за успеха с 2:1.

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