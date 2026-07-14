Оярсабал с брутална статистика за Испания, изравни легенди на „Ла Фурия“

Микел Оярсабал отново показа колко важна роля има за Испания, макар и често да е сравнително подценяван. Нападателят на Реал Сосиедад вкара от дузпа във вратата на Майк Менян и така „Ла Фурия“ поведе с 1:0 в двубоя с Франция от полуфинала на Мондиал 2026.

Most goals scored for Spain at a single World Cup tournament:



◎ 5 - Emilio Butragueño (1986)

◎ 5 - David Villa (2010)

◉ 5 - Mikel Oyarzabal (2026)



The record has been equalled. pic.twitter.com/7xWr9ay8MJ — Squawka (@Squawka) July 14, 2026

По този начин Оярсабал достигна легендите Емилио Бутрагеньо и Давид Вия по най-много голове за Испания на едно Световно първенство – по 5. Също така играчът на Реал Сосиедад се изравни със звезди като Раул Гонзалес и Фернандо Мориентес по общо попадения за „Ла Роха“ на Мондиали – 5, като само Вия има повече от него (9).

Освен това от началото на 2025 г. Оярсабал вече е участвал в 24 гола в 19-те си мача с „Ла Роха“ във всички турнири - 17 гола и 7 асистенции. Това е с цели 14 повече от всеки друг играч на Испания през този период, като вторият Микел Мерино е с 10 приноса за попадение.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

24 - Desde el comienzo de 2025, Mikel Oyarzabal 🇪🇸 ha participado en 24 goles en sus 19 partidos con la @SEFutbol en todas las competiciones (17 goles, 7 asistencias), 14 más que cualquier otro jugador de La Roja durante este periodo (Mikel Merino, 10).



Racha. pic.twitter.com/1o38G8q819 — OptaJose (@OptaJose) July 14, 2026

Не бива да се забравя, че именно Оярсабал реализира и победния гол за Испания във финала на Евро 2024 срещу Англия за успеха с 2:1.

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