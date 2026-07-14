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Спартак подхвана кауза за спасение на човешки живот

  • 14 юли 2026 | 16:24
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Спартак подхвана кауза за спасение на човешки живот

През изминалите години футболен клуб Спартак Варна неведнъж доказа, че е жив, че пулсира с ритъма на победата и че неговите привърженици са най-мощната обединителна сила, способна да го изведе към по-добро бъдеще.

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Дъщерята на футболната легенда Живко Господинов дари фланелка за благотворителност

Именно феновете бяха тези, които събираха средства за оцеляването на клуба през изминалия сезон. Те отново показаха своята безрезервна отдаденост, като със собствени средства закупиха безпрецедентен за българския футбол клубен автобус.

Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен
Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

Днес клубът отново има нужда от своите привърженици – от всички нас, от хора с големи сърца и съпричастност. Но този път каузата е много по-голяма от футбола. Този път става дума за спасяването на един човешки живот.

Днес всички спартаклии, приятели на спорта, футболни хора, общественици и добросъвестни българи са обединени от една благородна мисия. Защото футболът е игра, която носи радост и емоции, но човешкият живот е безценен дар.

От известно време се провежда дарителска кампания в подкрепа на малката Натали-Ирен Демирева – дъщеря на Мартен Демирев, член на ръководството на „Спартак“ Варна. На детето е поставена тежката диагноза метахроматична левкодистрофия – рядко генетично прогресиращо заболяване, което уврежда миелиновата обвивка на нервната система. Болестта напредва бързо, а времето за реакция е изключително ограничено.

В социалните мрежи вече са публикувани дарителските сметки на името на Натали-Ирен. Кампанията се организира от Дан Демирев със съдействието на Фондация „Павел Андреев“. Благородната инициатива получи широка подкрепа от много добри хора, както и от редица български футболни клубове и спортни организации.

До момента са събрани значителни средства, но необходимата сума за лечението остава огромна и непосилна за семейството.

Преди началото на първия домакински мач на „Спартак“ Варна от новия сезон в efbet Лига срещу ЦСКА 1948, който ще се играе в петък, на входовете на стадиона ще бъдат поставени дарителски урни. Всеки зрител ще има възможност да направи дарение според своите възможности и да стане част от надеждата за едно малко момиченце.

Нека в този ден покажем, че силата на „Спартак“ не се измерва само с победите на терена, а и с човечността на неговата общност. Нека, въпреки трудностите в собствения ни живот, подадем ръка на едно семейство, което води най-важната битка.

Защото има мачове, които се печелят с голове. Но има и битки, които могат да бъдат спечелени единствено с доброта, съпричастност и надежда.

Нека бъдем заедно. Нека помогнем на Натали-Ирен.

/Пламен Трендафилов/

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