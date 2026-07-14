Дъщерята на футболната легенда Живко Господинов дари фланелка за благотворителност

Дъщерята на футболната легенда на Спартак Варна Живко Господинов – Анна Господинова, дарява за благотворителност последната оригинална фланелка на своя именит баща с негов личен автограф.

Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

Ценният футболен артикул ще бъде предоставен за благотворителен търг в подкрепа на малката Натали-Ирен Демирева, като всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението ѝ.

Фланелката е подписана лично от Живко Господинов само дни преди той да си отиде от този свят през 2015 година, което я превръща в безценен спомен за почитателите на футбола и на Спартак Варна.

Тя ще бъде изложена във фен магазина на Спартак Варна, откъдето ще започне и наддаването. Новият ѝ притежател ще се сдобие с уникален футболен сувенир – ценна реликва, която ще заеме достойно място във всяка колекция.

/Пламен Трендафилов/

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