Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Кириякос Георгиу: Ще съдя тези, които ме нападнаха и заплашваха във Варна

Кириякос Георгиу: Ще съдя тези, които ме нападнаха и заплашваха във Варна

  • 12 юли 2026 | 09:26
  • 3754
  • 4

Футболният треньор Кириякос Георгиу направи разкрития за скандалния си престой в Спартак (Варна) и битките с футболния хейт. Специалистът в момента води Спартак (Пловдив) по пътя му към професионалния футбол.

Спартак (Вн) с впечатляващ обрат срещу Добруджа, "соколите" вкараха 6 гола за едно полувреме
Спартак (Вн) с впечатляващ обрат срещу Добруджа, "соколите" вкараха 6 гола за едно полувреме

"Трябваше декември месец да стана директор на школата на Спартак (Варна). Поради някакви причини... не стана това нещо, но президентът, собственикът и хората около него решиха аз да отговарям и да работя за тях инкогнито – като анализатор, като скаут, да се занимавам със скаутинга... Всичко минаваше през мен за привличане на футболисти, преди да стигне до старши треньора", разкри Георгиу за FootballStorycast.

Треньорът бе категоричен, че няма да остави ненаказана агресията срещу себе си и е решен да търси справедливост в съда заради стреса, причинен на семейството му.

„Реално, като гониш един, изведнъж срещу тебе са 50. Само заради тях и специално заради дъщеря ми – за това, което тя преживя като стрес, без да знае какво се случва с баща ѝ, съм толкова амбициозен тези хора да си платят цената, че нямаш представа. Така че тези хора ще ги съдя до дупка. Имам доказателства."

За финал Георгиу изненада футболната общественост с разкритието, че вместо да търси финансова изгода от "соколите", той всъщност е върнал пари на клуба.

"Аз съм върнал пари на Спартак. Никой не знае това в медийното пространство. Но ако се погледне сега в банковите им сметки, ще се види, че аз едни пари съм ги възстановил на Спартак от последния ми престой – нещо, което други няма да го направят, и то сериозна сума. Аз съм ги върнал."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Гьоко Хаджиевски похвали Спартак

Гьоко Хаджиевски похвали Спартак

  • 12 юли 2026 | 09:37
  • 416
  • 0
Красимир Бислимов: Отново мога да кажа, че съм доволен от това, което виждам

Красимир Бислимов: Отново мога да кажа, че съм доволен от това, което виждам

  • 12 юли 2026 | 09:31
  • 381
  • 0
Първенецът Черноморец (Балчик) започва утре сутрин

Първенецът Черноморец (Балчик) започва утре сутрин

  • 12 юли 2026 | 09:08
  • 497
  • 0
Капитанът на ФК Севлиево ще е и треньор

Капитанът на ФК Севлиево ще е и треньор

  • 12 юли 2026 | 09:02
  • 629
  • 2
Дери взе кошмар на Юнайтед преди реванша с ЦСКА

Дери взе кошмар на Юнайтед преди реванша с ЦСКА

  • 12 юли 2026 | 02:37
  • 3667
  • 0
Локо София завърши подготовката без загуба след нулево равенство срещу албанци

Локо София завърши подготовката без загуба след нулево равенство срещу албанци

  • 11 юли 2026 | 21:49
  • 2215
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

  • 12 юли 2026 | 06:51
  • 107436
  • 245
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

  • 12 юли 2026 | 02:47
  • 105209
  • 394
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 6845
  • 0
Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
  • 27867
  • 13
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 3954
  • 2
България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 08:18
  • 4619
  • 23