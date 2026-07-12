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Гьоко Хаджиевски похвали Спартак

  • 12 юли 2026 | 09:37
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Броени дни преди старта на новия шампионат Спартак Варна осъществи една от най-мащабните си селекции през последните години. „Соколите“ запазиха гръбнака на отбора от миналия сезон, а през лятото привлякоха 15 нови попълнения. Това са Ахмед Ахмедов, Джоуи Тшитоку, Георги Трифонов, Джонатан Хуртадо, Антон Иванов, Хосе Антонио Буа, Закария Тиндано, Кристиян Йовов, Томаш Силва, Вашку Оливейра, Рикардо Соуса, Давид Валверде, Бубакар Хане, Анхел Гомес и Пламен Илиев.

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В клуба не си поставят задължителна цел за определено класиране. Основната задача е Спартак да практикува приятен за окото футбол през целия шампионат и да носи радост на своите привърженици.

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Старши треньорът Гьоко Хаджиевски остана доволен от представянето на тима при победата над Добруджа в официалното представяне на отбора за новия сезон.

„Направихме добра подготовка, но през последните дни към нас се присъединиха много нови играчи и всеки от тях се намира в различен етап на адаптация. Затова е нормално да има известен дисбаланс. Отборът има потенциал и това се вижда. Преди нямахме голям избор, а сега разполагаме с по двама-трима футболисти на всеки пост, което е много добре за нас и ще повиши конкуренцията в състава.

Ахмед Ахмедов е класен футболист и ще помогне много за повишаването на ефективността в нападение.

Що се отнася до Георг Стояновски, към него има интерес, но ръководството е по-добре запознато със ситуацията.

Димо Кръстев е с мускулно разтежение. Тренира усилено и има голямо желание да бъде на разположение още за първия мач от новото първенство“, заяви Хаджиевски.

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