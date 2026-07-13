Спартак (Варна) пусна билетите за битката с ЦСКА 1948

Спартак (Варна) пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА 1948, с който официално се дава старт на новия сезон в efbet Лига. Двубоят на "Коритото" е в петък (17 юли) от 19:00 часа.

"Соколи, новият сезон започва у дома! Нека още от първия съдийски сигнал покажем какво означава да играеш пред пълния стадион "Спартак". Всеки глас, всяко знаме и всяка подкрепа от трибуните имат значение. Нека дадем силен старт на сезона – заедно!

Официално: Мечо отново при "соколите"

Цени на билетите:



Предварителна физическа продажба (до деня преди мача):

Стандартен билет – 10 €

Пенсионерски билет – 5 €

Ученически билет – 5 €

Безплатен вход за деца до 13.99 г.



В деня на мача:

Стандартен билет – 12 €

VIP билет – 30 €

Онлайн билет – 12 €

Инициативата със семейните билети продължава с поглед към бъдещето – защото вярваме, че следващото поколение спартаклии започва от трибуните. Нека започнем сезона така, както подобава – с пълни трибуни и мощна подкрепа за нашите момчета!", написаха от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google