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Спартак (Варна) пусна билетите за битката с ЦСКА 1948

  • 13 юли 2026 | 19:19
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Спартак (Варна) пусна билетите за битката с ЦСКА 1948

Спартак (Варна) пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА 1948, с който официално се дава старт на новия сезон в efbet Лига. Двубоят на "Коритото" е в петък (17 юли) от 19:00 часа.

"Соколи, новият сезон започва у дома! Нека още от първия съдийски сигнал покажем какво означава да играеш пред пълния стадион "Спартак". Всеки глас, всяко знаме и всяка подкрепа от трибуните имат значение. Нека дадем силен старт на сезона – заедно!

Официално: Мечо отново при "соколите"
Официално: Мечо отново при "соколите"

Цени на билетите:

Предварителна физическа продажба (до деня преди мача):

Стандартен билет – 10 €
Пенсионерски билет – 5 €
Ученически билет – 5 €
Безплатен вход за деца до 13.99 г.

В деня на мача:

Стандартен билет – 12 €
VIP билет – 30 €
Онлайн билет – 12 €

Инициативата със семейните билети продължава с поглед към бъдещето – защото вярваме, че следващото поколение спартаклии започва от трибуните. Нека започнем сезона така, както подобава – с пълни трибуни и мощна подкрепа за нашите момчета!", написаха от клуба.

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