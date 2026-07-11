Спартак (Вн) с впечатляващ обрат срещу Добруджа, "соколите" вкараха 6 гола за едно полувреме

Спартак (Варна) направи официалното представяне на отбора за сезон 2026/27 преди последната си контрола от лятната подготовка, в която "соколите" се наложиха убедително над Добруджа със 7:3.

Варненци откриха резултата още в 12-ата минута чрез Георг Стояновски, но до почивката гостите осъществиха обрат и се оттеглиха с аванс от 3:1. Точни за добричлии бяха Петър Принджев (13', 23') и Бисер Бонев (38').

Приятната изненада в Спартак (Варна) е факт

През второто полувреме футболистите на старши треньора Гьоко Хаджиевски поеха изцяло инициативата и наложиха своя ритъм на игра. "Соколите" отбелязаха цели шест попадения след почивката, с които осъществиха впечатляващ обрат и оформиха крайното 7:3.

В 53-тата минута Георг Стояновски реализира второто си попадение в срещата, а новите попълнения Бубакар Хане (72’) и Буа (78’) дадоха аванс на домакините. Георги Трифонов се разписа в 81-вата минута за 5:3, а само две минути по-късно отново бе точен за 6:3. Крайното 7:3 оформи Буа с второто си попадение в срещата в 87-ата минута.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto