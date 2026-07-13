Официално: Мечо отново при "соколите"

Спартак (Варна) официално си върна Ахмед Ахмедов, който бе обявен като ново попълнение още при представянето на отбора преди съботната контрола срещу Добруджа. Новината за завръщането му от Япония беше съобщена първо от Sportal.bg. За Мечо това ще бъде втори период на "Коритото", като той подписа за два сезона със "соколите".

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

"Добре дошъл у дома, Ахмед! ФК Спартак Варна приветства отново Ахмед Ахмедов! 31-годишният централен нападател се завръща на място, което познава отлично, и в клуб, в който остави ярка следа, превръщайки се в един от любимците на синьо-бялата публика.



Ахмедов подписа договор за срок от две години, който влиза в сила от 16 Юли.С екипа на Спартак той има общо 38 гола и 10 асистенции. През сезон 2023/2024 Ахмедов стана голмайстор на Втора лига и имаше основна роля за завръщането на „соколите“ в елита.



При последния си престой в efbet Лига нападателят записа впечатляващите 16 попадения и 3 асистенции в 19 срещи, а към японския Шимизу С-Пулс пое като голмайстор на първенството след края на есенния полусезон.



В България Ахмедов е защитавал цветовете още на Черноморец Бургас, Дунав Русе, ЦСКА и Славия.Историята продължава там, където сърцето никога не си е тръгвало.Добре дошъл отново у дома, Ахмед!", написаха "соколите".

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