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Спартак (Варна) се похвали с 200 продадени абонаментни карти

  • 12 юли 2026 | 10:21
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Спартак (Варна) се похвали с 200 продадени абонаментни карти

От Спартак (Варна) се похвалиха, че броят на продадените абонаментни карти за новия сезон вече е 200. Вчера "соколите" изиграха последната си контролна среща преди старта на първенството в efbet Лига. Тимът на Гьоко Хаджиевски разби Добруджа със 7:3, след като на почивката изоставаше с два гола.

Спартак (Вн) с впечатляващ обрат срещу Добруджа, "соколите" вкараха 6 гола за едно полувреме
Спартак (Вн) с впечатляващ обрат срещу Добруджа, "соколите" вкараха 6 гола за едно полувреме

"200 продадени абонаментни карти! Благодарим на всички, които вече станаха част от сезон 2026/2027! Вашата подкрепа ни дава увереност, че вървим в правилната посока. Всяка закупена абонаментна карта е повече от вход за мачовете – тя е доверие, принадлежност и подкрепа за Спартак Варна. Ако все още не си взел своята абонаментна карта, сега е моментът! Присъедини се към синьо-бялото семейство – купи своята абонаментна карта още днес! Напред, “Соколи”!", написаха от клуба.

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