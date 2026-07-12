Спартак (Варна) се похвали с 200 продадени абонаментни карти

От Спартак (Варна) се похвалиха, че броят на продадените абонаментни карти за новия сезон вече е 200. Вчера "соколите" изиграха последната си контролна среща преди старта на първенството в efbet Лига. Тимът на Гьоко Хаджиевски разби Добруджа със 7:3, след като на почивката изоставаше с два гола.

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"200 продадени абонаментни карти! Благодарим на всички, които вече станаха част от сезон 2026/2027! Вашата подкрепа ни дава увереност, че вървим в правилната посока. Всяка закупена абонаментна карта е повече от вход за мачовете – тя е доверие, принадлежност и подкрепа за Спартак Варна. Ако все още не си взел своята абонаментна карта, сега е моментът! Присъедини се към синьо-бялото семейство – купи своята абонаментна карта още днес! Напред, “Соколи”!", написаха от клуба.

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