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  3. Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

  • 13 юли 2026 | 15:17
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Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

От Ботев (Пловдив) подкрепиха благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен, която се бори с рядко генетично заболяване. 

"ПФК Ботев Пловдив подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия. За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.

Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен
Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество. В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата!", написаха от Ботев (Пловдив)

Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен
Славия се присъедини към инициативата в подкрепа на лечението на Натали-Ирен

От клуба уточниха, че всеки, който желае да помогне, може да го направи на страницата на благотворителната кампания

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