Ботев (Пд) също подкрепи кампанията в помощ на 2-годишната Натали-Ирен

От Ботев (Пловдив) подкрепиха благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен, която се бори с рядко генетично заболяване.

"ПФК Ботев Пловдив подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия. За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.

Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество. В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата!", написаха от Ботев (Пловдив).

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От клуба уточниха, че всеки, който желае да помогне, може да го направи на страницата на благотворителната кампания.

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