Полицията в Атланта е под тревога заради опасения от сблъсъци между фенове на Англия и Аржентина

Властите се опасяват, че полуфиналът от Световното първенство между Англия и стария враг Аржентина в сряда в Атланта може да доведе до безредици както извън, така и по трибуните на 75-хилядния стадион.

Полицията е в повишена готовност за полуфиналния сблъсък, където се очаква да има ограничено разделение на агитките. Двете страни ще се изправят една срещу друга на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта, който се намира в центъра на града и разполага с капацитет от 75 000 места.

Служителите на реда са информирани за историческия контекст на мача. Англия и Аржентина имат богата история както на терена, така и извън него – от прословутия гол с „Божията ръка“ на Диего Марадона на Световното първенство през 1986 г. до войната за Фолкландските острови, за която аржентинските играчи пяха след победата си над Швейцария в неделя.

Двата отбора не са играли помежду си повече от две десетилетия. Въпреки че билетите, закупени чрез съответните национални федерации, са в определени сектори, тези, продавани от ФИФА, позволяват на съперничещи си фенове да седят един до друг.

Полицията се подготвя за почти равно разпределение на привържениците, тъй като и двете страни се радват на сериозна подкрепа по време на турнира досега, благодарение на емигранти и пътуващи от родината си фенове.

Английските привърженици бяха похвалени за поведението си, като в събота вечер в Маями бяха извършени само четири ареста, когато „трите лъва“ победиха Норвегия с 2:1 след продължения, за да достигнат до полуфиналите едва за втори път от 1990 г. насам.

Полицейското управление в Атланта излезе с изявление, в което се казва: „Докато Атланта се готви да бъде домакин на предстоящия полуфинален мач от Световното първенство и посреща увеличен брой жители и посетители, полицейското управление на Атланта засили мерките си за обществена безопасност и сигурност в целия град.

Допълнителен персонал и ресурси вече са разположени и ще продължат да бъдат стратегически разпределени в и около местата на събитието, развлекателните райони и други зони с голям трафик, за да се гарантира безопасно и приятно изживяване за всички. Тези проактивни мерки са предназначени да защитят обществеността, да възпрат престъпната дейност и да осигурят на жителите и посетителите възможността да се насладят безопасно на това историческо събитие.“

Когато Англия игра последния си мач в Атланта на осминафиналите, техните фенове значително превъзхождаха по брой привържениците на ДР Конго. Очаква се обаче Аржентина да доведе хиляди свои поддръжници в опита си да спечели второ поредно Световно първенство.

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Снимки: Imago