Англия е с най-много пропътувани километри от полуфиналистите на Мондиал 2026

Световното първенство, провеждащо се в три държави, винаги е било предопределено да изпита отборите по начини, по които нито един предишен турнир не го е правил. С 16 града домакини, разпръснати из Северна Америка, нациите трябваше да пътуват повече от всякога в преследване на най-голямата футболна награда.

И докато всеки отбор трябваше да се справя с огромните разстояния, някои са изминали значително повече километри от други.

Според "Би Би Си" Англия е пропътувала над 22 500 километра, за да достигне до финалната четворка – седем пъти повече от фаворита Франция и значително повече от своя съперник на полуфиналите Аржентина.

Отборът на Томас Тухел пътуваше двупосочно от базата си в Канзас Сити, Мисури, за да играе мачове в Атланта, Бостън, Мексико Сити и Маями.

Аржентина също се установи в Канзас Сити, но е изминала малко над 12 800 километра. В същото време Франция остана почти изцяло на източното крайбрежие и пропътува по-малко от 3200 километра, преди да се отправи към Далас за полуфинала си срещу Испания. Това пътуване от около 4800 километра в двете посоки ще удвои общия им пробег за целия турнир.

Кои други нации са пътували на дълги разстояния?

Англия не е единствената, която е изминала огромни разстояния.

Испания е регистрирала над 19 300 километра, докато Швейцария надхвърли 16 000 километра благодарение на това, което Швейцарската футболна асоциация определи като „скачане между градовете домакини“ в Северна Америка.

Мароко многократно се връщаше в базата си в Ню Джърси, въпреки че мачовете им ги отведоха до Бостън, Атланта, Монтерей и Хюстън, преди в крайна сметка да отпаднат от Франция на четвъртфиналите.

Решението на Белгия да се базира в Рентън, Вашингтон, ограничи пътуванията им до около 6400 километра преди отпадането им от Испания.

Пробегът на Франция е един от най-ниските на целия турнир – общата дистанция е по-малка дори от тази на няколко отбора, елиминирани още след груповата фаза.

Дали тези натрупани километри ще се превърнат в решаващ фактор, никога няма да бъде окончателно изяснено, но със сигурност е вярно, че Франция е навъртяла забележително малко въздушни километри в сравнение с останалите отбори от финалната четворка.

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