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Аржентина с необичайно решение за 1/2-финала с Англия

  • 13 юли 2026 | 14:26
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От Аржентина са взели решение да излязат с резервния си изцяло тъмносин екип в 1/2-финалния сблъсък с Англия, информира вестник “Мирър”. “Албиселесте” се справиха с 3:1 с Швейцария на 1/4-финалите, а “трите лъва” надделяха над Норвегия. До момента момчетата на Лионел Скалони са използвали традиционния си титулярен екип в пет от шестте мача, а единствено в срещата си с Йордания от груповата фаза носеха тъмносини фланелки. Двата тима ще се изправят един срещу друг на Световно първенство за пръв път от 2002 година, когато островитяните надделяха с 1:0 след точно изпълнена дузпа от Дейвид Бекъм.

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Именно крилото пък бе замесен в един от най-драматичните моменти на световни първенства четири години по-рано, когато бе изгонен за изритване срещу Диего Симеоне, а Аржентина продължи напред след успех с 4:3 след дузпи. Двата тима имат дълга история на емблематични сблъсъци, като един от тези, останали в историята, е срещата на “Ацтека” през 1986 година, когато легендарният Диего Армандо Марадона остава в историята първо с попадението, наречено “Божиата ръка”, а малко по-късно и с легендарния си пробив, донесъл в крайна успеха на “албиселесте”. Впоследствие южноамериканците триумфират и със световната титла след успех над Германия с 3:2.

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Снимки: Gettyimages

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