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Добри новини за Тухел: титуляр ще бъде напълно възстановен за 1/2-финала с Аржентина

  • 13 юли 2026 | 15:10
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Английският национал Нико О'Райли ще бъде на линия за полуфинала на Световното първенство по футбол срещу Аржентина в сряда, въпреки че получи проблем в задната част на бедрото при победата срещу Норвегия, съобщава "Скай Спортс". 21-годишният футболист на Манчестър Сити, който играе като ляв бек за "Трите лъва", отправи жест към резервната скамейка и помоли да бъде заменен в края на второто полувреме. Джед Спенс влезе на негово място малко преди началото на продълженията и помогна на тима си да стигне до крайния успех, дошъл след гол на Джуд Белингам в 93-ата минута.

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Според медиите на Острова той не е пострадал сериозно и ще може да участва пълноценно в тренировката на Англия преди полуфиналния сблъсък срещу действащия шампион Аржентина. От друга страна дефанзивният халф Деклан Райс вече е напълно възстановен от вирусното заболяване, заради което можеше да пропусне двубоя срещу Норвегия. Той все пак изигра едно полувреме и ще се подготвя заедно със съотборниците си преди мача срещу "Албиселесте".

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По-късно днес съставът на Томас Тухел ще направи първата си пълна тренировка след четвъртфинала, а няколко играчи ще продължат да бъдат следени за възстановяването си от екстремната горещина и влажност в Маями. Хари Кейн, Марк Гехи, Джон Стоунс и Елиът Андерсън единствени от титулярите на Англия изиграха пълните 120 минути във Флорида, а днес ще стане ясно в какво състояние се намират. Полуфиналът срещу Аржентина е в сряда от 22:00 часа българско време в Атланта.

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Снимки: Gettyimages

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